Myanmar: nuovi attacchi aerei al confine con la Thailandia (2)

- Tutto questo dopo che la giunta militare che ha preso il potere in Myanmar lo scorso primo febbraio ha reso noto di voler organizzare nuove elezioni generali nell'agosto del 2023. Lo ha annunciato il capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, ripreso dall'emittente di Stato "Mrtv". "Se le condizioni di stabilità e pace lo permetteranno, eserciteremo il nostro massimo sforzo per tenere un'elezione generale multipartitica nell'agosto del 2023", ha dichiarato l'ufficiale in un incontro con dirigenti e docenti delle università militari di Yangon. Le ultime elezioni generali, quelle del novembre del 2020, erano state vinte a valanga dalla Lega nazionale per la democrazia di Aung San Suu Kyi, ma i risultati sono stati cancellati dopo la presa di potere da parte dei militari, che avevano denunciato brogli durante il voto. (segue) (Fim)