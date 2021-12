Myanmar: nuovi attacchi aerei al confine con la Thailandia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni, ha precisato Min Aung Hlaing, dovrebbero tenersi dopo l'annullamento dello stato d'emergenza attualmente in vigore. Il generale ha quindi invitato la popolazione a continuare a registrarsi per il voto, dal momento che finora solo il 25 per cento del processo di registrazione delle tessere elettorali è stato completato. Non è chiaro se i componenti della minoranza Rohingya potranno recarsi alle urne. (Fim)