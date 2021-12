Tunisia: ex presidente Marzouki inizia sciopero della fame in protesta contro Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni attivisti tunisini - inclusi deputati, intellettuali figure politiche, tra cui l'ex presidente Moncef Marzouki - hanno iniziato ieri uno sciopero della fame per protestare contro "il governo unilaterale del presidente Kais Saied". Lo ha reso noto il movimento d'opposizione "Cittadini contro il golpe" sulla sua pagina Facebook ufficiale. La decisione intende essere una "forma avanzata di lotta democratica di fronte ad un governo unilaterale che spinge ad utilizzare la repressione e le istituzioni statali per soffocare tutte le voci dei suoi oppositori e chiudere la porta ai tentativi di ricerca di una soluzione nazionale e democratica, impasse dovuto a dall'ordine presidenziale 117”. Gli scioperanti richiedono in particolare "l'immediato rilascio di tutti i parlamentari e prigionieri politici, l'interruzione di tutti i processi militari e la fine dei tentativi di coinvolgere l'istituzione militare nel golpe". Il gruppo richiede anche "il rilascio del resto degli arrestati il 18 dicembre 2021, sullo sfondo dei recenti movimenti pacifici" e mettere fine "alle minacce contro la magistratura". (segue) (Tut)