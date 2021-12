Tunisia: ex presidente Marzouki inizia sciopero della fame in protesta contro Saied (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente Marzouki, condannato a quattro anni in carcere, ha presentato ieri una denuncia al Consiglio giudiziario supremo "contro tutti coloro coinvolti nella sentenza in contumacia emessa in violazione delle procedure e delle condizioni di un processo equo". Lo rende noto la segretaria generale del partito fondato da Marzouki, Harak Tounes al Irada, Lamia Khemiri tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. L'ex presidente Marzouki è stato condannato in contumacia a quattro anni di carcere con esecuzione immediata. Il giudice istruttore incaricato della causa contro l’ex capo dello Stato aveva spiccato il 4 novembre scorso un mandato d’arresto internazionale. Le autorità tunisine hanno recentemente aperto un'inchiesta sulle dichiarazioni rilasciate dall'ex presidente sul territorio della Francia. Lo scorso 14 ottobre, l’attuale capo dello Stato tunisino, Kais Saied, aveva annunciato di aver predisposto il ritiro del passaporto diplomatico all’ex presidente Marzouki, in carica dal 2011 al 2014, accusandolo di "cospirare” contro il Paese. Marzouki aveva invitato "tutti i tunisini a manifestare in difesa della Costituzione, della democrazia, della libertà e della sovranità nazionale". (Tut)