Imprese: Pd su balneari, aprire tavolo per riforma organica con Regioni, Comuni e categorie

21 luglio 2021

- Si apra il tavolo "per la riforma organica del sistema balneare con le Regioni, i Comuni e le categorie". Lo dichiarano in una nota i democratici Cesare Fumagalli, responsabile Sviluppo economico, Terzo settore e missione Pmi, Antonio Misiani, responsabile Economia e finanze e Francesco Boccia, responsabile Autonomie territoriali e Enti locali. "Sulla questione delle concessioni demaniali resa complessa dalla recente sentenza del Consiglio di Stato è urgente avviare l'interlocuzione a livello istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti, Parlamento, governo, Regioni e amministrazioni locali - proseguono -. La gestione del demanio, infatti, assume caratteristiche assai diverse nei territori ed è indispensabile coinvolgerli nella cabina di regia che dovrebbe trovare una soluzione legislativa adeguata alla specificità complessiva del nostro sistema turistico e, in particolare, delle concessioni demaniali marittime, posizione che condividiamo con il collega parlamentare Umberto Buratti e con gli assessori regionali di Emilia-Romagna e Toscana, Andrea Corsini e Leonardo Marras. I tre esponenti del Pd aggiungono: "Vi è ampia disponibilità di tutti a sedersi al tavolo per trovare un'intesa che tuteli un settore fondamentale della nostra economia, gli investimenti realizzati in questi anni dagli imprenditori nelle attività turistiche e i posti di lavoro. In tal senso, riteniamo altresì necessario proseguire il confronto con le associazioni di categoria". (segue) (Com)