Repubblica Ceca: Covid, nuovi contagi ai minimi da fine ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Repubblica Ceca i contagi confermati di coronavirus nelle ultime 24 ore sono 7.353, il minimo durante un giorno lavorativo da fine ottobre. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. A fine novembre i contagi giornalieri hanno quasi raggiunto i 28 mila, ma da allora hanno preso a diminuire. Nelle ultime due settimane lo stesso è avvenuto per i ricoveri. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti del 28 per cento e sono ora 4.064. Le persone in condizioni serie tra questi sono 767. (Vap)