Vaticano: nuovo vescovo per l’Eparchia di Duhok in Iraq

- Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Patriarcale di Babilonia dei Caldei ha canonicamente eletto vescovo dell’Eparchia di Duhok (Iraq) il reverendo Corepiscopo Azad Sabri Shaba, al quale il Santo Padre ha concesso il suo assenso. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Monsignor Azad Sabri Shaba è nato il 1° febbraio 1966 a Shaqlawa Iraq. Ha concluso gli studi di Filosofia e teologia nel Seminario patriarcale a Baghdad. Ordinato sacerdote l’11 gennaio 1991 per l’Arcieparchia di Erbil, è stato viceparroco nella comunità di Shaqlawa fino al 1994, e poi parroco fino al 2002. Dal 2002 al 2006 è stato Rettore del seminario minore a Baghdad. Trasferitosi per perfezionare gli studi a Roma, nel 2009 ha ottenuto la licenza in Teologia Morale presso l’Accademia alfonsiana. Rientrato a Shaqlawa come parroco, ha insegnato Teologia morale all’istituto di teologia e filosofia del Babel College ad Erbil, fino alla nomina a protosincello dell’Arcieparchia di Erbil, nel 2010. Nel 2014 ha completato il dottorato a Roma, e successivamente è stato destinato all’assistenza pastorale della comunità caldea in Svezia. Conosce l’arabo, il curdo, l’italiano, l’inglese e lo svedese.(Civ)