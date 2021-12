Russia: vicepremier Novak, forniti sui mercati mondiali 41,5 miliardi di metri cubi di Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha fornito sui mercati mondiali circa 41,5 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) nel 2021, mentre la produzione di gas naturale quest'anno è aumentata di quasi il 10 per cento rispetto al 2020. Lo ha dichiarato il vice primo ministro ed ex ministro dell'Energia russo Aleksandr Novak, in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 24". Inoltre, Novak ha detto che la produzione di petrolio in Russia dovrebbe crescere del 2,1 per cento nel 2021 rispetto all'anno corso, raggiungendo i 524 milioni di tonnellate, per poi salire a 540-550 milioni di tonnellate nel 2022. (Rum)