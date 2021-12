© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'Alta autorità della Salute (Has) raccomanda di ridurre a 3 mesi il periodo tra il richiamo del vaccino contro il coronavirus e la precedente iniezione. Attualmente in Francia è necessario attendere 5 mesi, anche se il 17 dicembre il primo ministro Jean Castex ha annunciato una riduzione a 5 mesi a partire dal 3 gennaio .(Frp)