Libia: sfumano le elezioni nel 70mo anniversario dell’indipendenza (2)

- Tre candidati presidenziali di peso sembrano aver stretto un patto per scalzare il primo ministro uscente e insediare un nuovo governo. L’iniziativa è partita dal generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che ha tentato di conquistare Tripoli manu militari nel 2019, fallendo per l’intervento della Turchia. Gli altri due “pattisti” sono due esponenti di primo piano di Misurata, la “città-Stato” sede delle milizie considerate più forti del Paese: l’ex ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) Fathi Bashagha, ex pilota d’aerei apprezzato forse più all’estero che in patria; l’ex vicepresidente del Consiglio presidenziale Ahmed Maiteeq, imprenditore misuratino che parla fluentemente italiano. I tre si sono riuniti a Bengasi lo scorso 21 dicembre, dopo che Bashagha e Maiteeq sono atterrati in Cirenaica con un aereo privato proveniente dall’Egitto. “La riconciliazione nazionale è un processo irreversibile e inclusivo e la volontà degli elettori va rispettata”, hanno affermato i tre candidati in un comunicato congiunto dopo la riunione. Parole che sembrano aprire la strada a un nuovo governo unitario, il quale tuttavia dovrà ottenere la fiducia della Camera dei rappresentanti, cosa non affatto scontata. (segue) (Lit)