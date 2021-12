Libia: sfumano le elezioni nel 70mo anniversario dell’indipendenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 10 marzo, il governo Dabaiba uscente aveva ottenuto la fiducia del parlamento riunito a Sirte con una solida maggioranza di 132 deputati che avevano votato favore e un unico parlamentare contrario su 188 seggi validi. Tuttavia il 21 settembre, il portavoce del parlamento, Abdullah Blihaq, aveva annunciato il ritiro della fiducia con 89 voti a favore tra i 113 deputati presenti in aula. Un numero poi corretto al ribasso per l’assenza di alcuni parlamentari, ma comunque inferiore rispetto al quorum minimo del 50 per cento + uno dei seggi. “Questo parlamento non può servire la Libia in questo modo, tutti i libici sono con il governo: il nostro e il loro obiettivo è quello di raggiungere le elezioni”, aveva commentato Dabaiba, respingendo di fatto le manovre di Tobruk. Intanto ieri la consigliere speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, chiamata dal segretario generale a gestire il rinvio dopo le dimissioni dell’ex inviato Onu Jan Kubis, ha incontrato il presidente del Parlamento Aguila Saleh, tecnicamente in “quiescenza” perché anch’egli candidato alle elezioni presidenziali. (segue) (Lit)