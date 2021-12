Libia: sfumano le elezioni nel 70mo anniversario dell’indipendenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano libico “Al Wasat”, “l'attenzione dovrebbe ora essere dedicata a un accordo sulla scadenza del governo provvisorio affinché prosegua il suo lavoro per prevenire un vuoto politico o accelerare la nomina di un governo tecnocratico concordato, la cui missione è continuare a prepararsi per le date elettorali”. In questo clima, afferma il giornale libico, “la magistratura torna al centro del conflitto politico dopo anni di assenza”. Diversi giudici, infatti, sono stati accusati di aver ricevuto tangenti in cambio di un parere - favorevole o contrario – relativo all'ammissibilità dei candidati. Intanto, la Camera dei rappresentanti di Tobruk vorrebbe rivedere la legge sulla presidenza del Consiglio supremo della magistratura, che ha il compito di giudicare i ricorsi, in una mossa che potrebbe rimescolare le carte. (segue) (Lit)