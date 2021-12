Libia: sfumano le elezioni nel 70mo anniversario dell’indipendenza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tutto. A complicare ulteriormente la situazione politica libica è la posizione dell’Alto consiglio di Stato, il “Senato” a maggioranza islamista con sede a Tripoli. Il presidente di quest’organismo, Khaled al Mishri, respinge in toto le leggi elettorali emanate dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e chiede di organizzare un referendum costituzionale prima di votare per le presidenziali e le parlamentari. Quello che chiede Mishri sembra sensato: la Costituzione, infatti, potrebbe mettere nero su bianco le “regole” del voto e garantire che il potere non finisca nelle mani di una personalità divisiva. Ma la Camera dei rappresentanti la pensa diversamente e, anzi, spinge per votare prima per il nuovo presidente e solo in un secondo momento per le legislative. Il referendum sulla Costituzione, per il Parlamento di Tobruk, non è una proprietà e anzi è visto come un ostacolo al rinnovo delle istituzioni. Il parlamento dovrebbe riunirsi il 27 dicembre proprio per discutere una nuova tempistica per le elezioni. (segue) (Lit)