Libia: sfumano le elezioni nel 70mo anniversario dell’indipendenza (6)

- A livello internazionale, a differenza di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, altri Paesi hanno semplicemente preso atto del rinvio delle elezioni libiche. “L’importante che ci siano quanto prima elezioni libere, credibili e inclusive che possano unire il Paese e portare a una pace duratura”, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi alla XIV conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. “In Libia, dobbiamo proseguire con il nostro impegno per la piena stabilizzazione del Paese, seguendo il percorso tracciato dalle Nazioni Unite. È un processo che deve rimanere a guida libica, che la comunità internazionale deve sostenere e accompagnare”, ha detto Draghi. Da parte sua, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha affermato in un'intervista al canale egiziano “Ten” che è un problema rimandare il voto per un breve periodo: "L'importante è che sia organizzato un processo elettorale con successo e fatto bene. E che tutti i gruppi politici partecipino e non impediscano a nessun candidato di candidarsi". (segue) (Lit)