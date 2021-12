Libia: sfumano le elezioni nel 70mo anniversario dell’indipendenza (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In parallelo, una delegazione della Camera dei rappresentanti libica guidata dal presidente “ad interim” Fawzi Al Nuiri ha visitato la Turchia, in concomitanza con l'apertura di Ankara agli Emirati Arabi Uniti (Paese che ha sostenuto l’offensiva militare di Haftar nel 2019) dopo anni di tensioni dovute alle crisi libica e siriana: un riavvicinamento che potrebbe portare a uno sviluppo delle posizioni dei due Paesi riguardo al processo politico per risolvere la crisi libica. Secondo quanto riferito ad "Agenzia Nova" nelle scorse settimane da Cinzia Bianco, ricercatrice presso l’European council on foreign relations (Ecfr) e non-resident scholar al Middle East Institute, Turchia ed Emirati hanno affrontato il dossier libico già lo scorso agosto, quando il Consigliere alla sicurezza nazionale emiratino e fratello di Mohammed bin Zayed al Nahyan, Tahnoun, aveva visitato Ankara. "Le parti si sono trovate d’accordo sull’essere in disaccordo: le posizioni di Turchia ed Emirati Arabi Uniti in Libia non sono conciliabili, ma hanno anche stabilito di abbassare i toni e mantenere una situazione di stabilità dal punto di vista militare e della sicurezza durante tutto il processo democratico”. (segue) (Lit)