Libia: sfumano le elezioni nel 70mo anniversario dell’indipendenza (9)

- Un comunicato della filiale sud-occidentale delle Pfg pubblicato lo scorso 21 dicembre accusava il primo ministro Abdulhamid Dabaiba, il capo della Noc libica Mustafa Sanallah e il Comitato militare congiunto 5+5 “di non aver fatto nulla per risolvere i nostri problemi” di aver “ignorato le nostre richieste”. Di conseguenza, “il ramo sud-occidentale delle Pfg ha deciso di interrompere la produzione di petrolio e gas fino a quando le richieste non saranno soddisfatte”. Fonti di “Agenzia Nova” libiche riferiscono che la protesta delle Pfg avrebbe una connotazione “molto locale e specifica” ed esulerebbe dalle dinamiche nazionali relative alle elezioni che sono state rinviate. Sia come sia, la protesta giunge in un momento di “vuoto” istituzionale che rischia di costare caro all’industria petrolifera libica, in particolare nell’ovest del Paese, dopo che le forze del generale Khalifa Haftar sono entrate a Sebha, capoluogo della regione orientale del Fezzan, senza sparare neanche un colpo entrando in possesso di centinaia di veicoli del Governo di unità di Tripoli. (Lit)