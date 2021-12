Bosnia: Lavrov, Russia pronta a ulteriori forniture di vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è pronta a considerare nuove richieste dalla Bosnia Erzegovina per le forniture del vaccino russo Sputink V e Sputnik Light. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista al quotidiano bosniaco "Oslobodjenje" in occasione del 25mo anniversario dei rapporti diplomatici tra Mosca e Sarajevo. "Abbiamo istituito una cooperazione nella lotta alla pandemia del coronavirus. Lo scorso anno abbiamo consegnato 200 mila dosi del vaccino Sputnik V alla Bosnia Erzegovina", ha affermato Lavrov rimarcando la disponibilità di Mosca a rispondere a ulteriori richieste di aiuto.(Seb)