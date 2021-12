Lazio: De Paolis (CZ): approvazione bilancio e legge di stabilità per ripartenza dei territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Sono state approvate la legge di stabilità del 2022 e la manovra del bilancio 2022/2024. Si tratta di un ammontare di circa 3,57 miliardi di euro per l'anno 2022, 3,54 miliardi di euro per l'anno 2023 e 3,47 per l'anno 2024, per la parte libera. Mentre, considerando anche le risorse vincolate, ci si attesta a circa 17,8 miliardi di euro per l'anno 2022, 17,3 miliardi di euro per l'anno 2023 e 16,9 per l'anno 2024". A dichiararlo in una nota Gino De Paolis, Consigliere regionale Lista Civica Zingaretti.