Lazio: De Paolis (CZ): approvazione bilancio e legge di stabilità per ripartenza dei territori (2)

"Si tratta di un lavoro che tiene conto dell'enorme impatto che ha avuto la pandemia sul piano non solo sanitario, ma anche economico ed occupazionale. Una crisi che ha riguardato tutto il paese e anche il Lazio. Questo bilancio è dunque rivolto alla ripartenza, investendo sui settori strategici che maggiormente impattano sui territori, dalla mobilità, al turismo, passando per il sociale e la transizione verde. Tra gli aspetti più rilevanti va segnalato che anche quest'anno le persone e le famiglie con reddito più basso saranno esentate dalle addizionali Irpef e dunque non subiranno alcun aumento. Una misura giusta che sono contento sia stata confermata", spiega.