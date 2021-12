Lazio: De Paolis (CZ): approvazione bilancio e legge di stabilità per ripartenza dei territori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accanto a questo ritengo importante il sostegno alle reti di impresa del territorio e le risorse destinate ai comuni per la promozione e valorizzazione turistica, settore che ha risentito moltissimo della crisi sanitaria e che rappresenta invece una risorsa preziosa per la nostra Regione. Accanto a questo vi sono misure volte alla gestione delle Aree Naturali Protette e per la tutela ambientale per un investimento che superano insieme i 12 milioni di euro. Sul piano sociale, con circa 33 milioni la Regione Lazio rifinanzia i Piani di zona, strumento grazie al quale i Comuni insieme ad Asl e realtà associative possono realizzare interventi sociali mirati. I fondi saranno erogati sulla base del fabbisogno di servizi sociali espresso dai territori, rendendo più incisivo l'intervento", prosegue ancora. (segue) (Com)