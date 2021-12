Nord Macedonia-Bulgaria: presidente Pendarovski, negoziati non entrino in uno "scenario greco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha iniziato ad imitare la Grecia: "Auspico che i negoziati non continueranno per anni ed anni". E' quanto affermato dal presidente macedone, Stevo Pendarovski, in un'intervista all'emittente televisiva "Kanal 5". Il presidente macedone ha osservato che la lunga strada per raggiungere un accordo con la Grecia sulla disputa sul nome, conclusasi con l'accordo di Prespa nel 2018, è stata motivata dall'esigenze di tutelare "i principali segni identificativi": la lingua e la nazionalità. Pendarovski ha in ogni caso auspicato che i negoziati con la Bulgaria non entrino in uno "scenario greco". "Il principale aspetto della disputa con la Bulgaria riguarda la storia", ha dichiarato il presidente macedone menzionando anche l'apertura degli archivi dei servizi segreti bulgari e la proposta di mediazione avanzata dalla diplomazia portoghese, alla quale tuttavia Sofia "non ha dato una risposta in tempi rapidi" rilanciando invece negoziati difficili della durata di mesi. (segue) (Seb)