Nord Macedonia-Bulgaria: presidente Pendarovski, negoziati non entrino in uno "scenario greco" (2)

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha annunciato l'intenzione di convocare per la prima metà di gennaio una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale sulla questione dei rapporti con la Macedonia del Nord. "E' importante avere una posizione da parte del più alto organismo politico. Dobbiamo accelerare il processo di integrazione europea della Repubblica di Macedonia del Nord, ma rispettando l'interesse nazionale", ha spiegato Radev, evidenziando l'importanza di comprendere i diritti dei macedoni bulgari per assicurare la loro piena inclusione nella vita pubblica del Paese confinante. La Macedonia del Nord dovrebbe "cambiare la propria Costituzione" inserendo una tutela per la minoranza bulgara che vive nel suo territorio, ha spiegato nelle scorse settimane il presidente della Bulgaria Radev, in un'intervista pubblicata dal sito "Euractiv". Secondo Radev, questa decisione potrebbe rappresentare un passo verso la risoluzione della controversia tra Sofia e Skopje. Radev ha osservato che è necessario dare piena attuazione al Trattato di amicizia siglato dai due Paesi nel 2017. (segue) (Seb)