Nord Macedonia-Bulgaria: presidente Pendarovski, negoziati non entrino in uno "scenario greco" (3)

- "Stiamo cercando un modo per attuare meglio questo accordo. Gli accordi vanno rispettati. Questo è il presupposto principale per essere un membro dell'Ue", ha affermato Radev aggiungendo che "la più grande preoccupazione della Bulgaria è che la Macedonia del Nord non applichi i principi e i valori di base dell'Unione europea", come i diritti umani e la non discriminazione. "Quattro anni fa credevamo che l'accordo avrebbe risolto i problemi nelle relazioni bilaterali, allo stesso modo dell'accordo di Prespa, ma oggi c'è un ritardo in tutti i punti", ha osservato il presidente bulgaro aggiungendo che "l'incitamento all'odio contro la Bulgaria" sta crescendo. "Non c'è la volontà politica di rimuovere i testi offensivi dai libri, non c'è la volontà politica di fermare la falsificazione e la distruzione del patrimonio storico e culturale bulgaro in questa parte del mondo", ha detto Radev. (segue) (Seb)