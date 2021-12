Nord Macedonia-Bulgaria: presidente Pendarovski, negoziati non entrino in uno "scenario greco" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 19 ottobre la Commissione europea ha diffuso l'ultimo report sui progressi della Macedonia del Nord nel percorso di adesione. I ritardi nell'avvio ufficiale dei colloqui per l'adesione della Macedonia del Nord hanno conseguenze negative per la credibilità dell'Ue, scrive il rapporto. L'Albania e la Macedonia del Nord continuano a soddisfare le condizioni per l'apertura dei negoziati di adesione per entrambi i Paesi, prosegue la relazione contenuta nel Pacchetto allargamento 2021 adottato dalla Commissione europea. "È fondamentale che gli Stati membri dell'Ue concludano le discussioni sui quadri di negoziazione senza ulteriori ritardi e che le prime conferenze intergovernative con entrambi i Paesi si tengano il prima possibile ed entro la fine di quest'anno", si legge. L'opposizione della Bulgaria, unico fra i Paesi Ue, sta bloccando l'avvio effettivo dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Unione e di conseguenza anche l'avvio di quelli per l'Albania. (segue) (Seb)