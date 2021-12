Libia: ministero Esteri chiarisce i dettagli dell'arresto di un ex ufficiale Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di unità nazionale in Libia ha rivelato ieri tutte le circostanze relative alle condizioni di detenzione di un cittadino statunitense in Libia. In una nota la diplomazia di Tripoli ha spiegato, in risposta a quanto riportato dall'emittente televisiva "Cnn", le circostanze della scomparsa di un insegnante statunitense di 29 anni ed ex ufficiale della Marina, Fernando Espinosa, avvenuta in Libia il 9 novembre, cinque settimane dopo il suo arrivo per lavorare in una scuola internazionale a Tripoli. Il ministero libico si è detto sorpreso dalla mancanza di imparzialità e accuratezza nella pubblicazione di informazioni da parte dell'emittente Usa. Inoltre, la diplomazia di Tripoli ha confermato l’ingresso in Libia di Espinosa con un visto valido. Tuttavia, il visto è scaduto e l'uomo è stato arrestato nel sud del Paese dalle unità di sicurezza, trovandosi nelle zone di tensione senza aver ottenuto il permesso delle competenti autorità libiche, nonostante sia stato più volte avvertito. Il ministero ha spiegato che Espinosa non è stato rimpatriato perché non è ancora vaccinato contro la Covid-19. La ministra degli Esteri, Najla al Manqoush, è intervenuta personalmente per accelerare le procedure, dopo che il cittadino statunitense ha ricevuto una dose di vaccino. L’obiettivo è rimpatriarlo all'inizio della prossima settimana, al fine di preservare le forti relazioni libico-statunitensi e nel rispetto del periodo festivo negli Usa. (Lit)