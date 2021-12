Migranti: Algeria, arrestate 17 persone a Chlef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state arrestate 17 persone che stavano tentando emigrare clandestinamente verso le coste europee nel governatorato di Chlef, in Algeria. Lo riferisce il quotidiano algerino "Ennahar", citando come fonte l'emittente radiofonica "Chlef", secondo cui tra le persone arrestate provenienti da diverse città del Paese ci sono due ragazze. Gli arrestati sono in custodia delle unità di sicurezza nazionale a Marsa e saranno deferiti in un secondo momento alla procura della Repubblica. (Ala)