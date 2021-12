Spagna: ministra Calvino nominata a presidente Comitato monetario e finanziario Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha nominato la vicepresidente e ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, alla presidenza del Comitato monetario e finanziario internazionale (Imfc), l'organo decisionale del Fondo. Calvino sostituirà la ministra delle finanze svedese Magdalena Andersson, che alla fine di questo mese lascerà l'incarico che aveva assunto il 18 gennaio 2021, per diventare presidente del governo del suo Paese. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". La ministra spagnola occuperà questo ruolo per due anni, a partire dal 3 gennaio, e potrà combinare il suo lavoro nel Fondo con le sue funzioni di vicepresidente in Spagna. La prossima riunione dell'Fmi è prevista per il 21 aprile a Washington. (Spm)