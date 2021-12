Francia: ministero Difesa critica Zemmour per visita a base militare in Costa d'Avorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa francese ha reagito alla visita del candidato presidenziale Eric Zemmour alla base militare di Abidjan, in Costa d'Avorio, deplorando l'atteggiamento mostrato dall'ex giornalista ultraconservatore. Zemmour ha pubblicato sul suo profilo Twitter diverse foto in cui appare con i soldati della base, insieme ad un messaggio rivolto alle Forze armate. "Le personalità politiche possono visitare delle unità militari se ne fanno richiesta e nel rispetto degli imperativi operativi e di riservatezza. È una pratica repubblicana assolutamente corrente e legittima", ha scritto su Twitter il portavoce del ministero, Hervé Grandjean, sottolineando che viene in genere richiesta la massima "discrezione" per evitare strumentalizzazioni. Per questo non sono ammesse foto o video da diffondere sui social network. "Questo impegno morale che chiediamo ai candidati alle elezioni presidenziali non è stato osservato", ha poi aggiunto il portavoce a proposito di Zemmour. (Frp)