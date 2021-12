Mali: ministra Difesa tedesca, errore di Bamako assoldare gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha giudicato “errata” la decisione del governo provvisorio del Mali di assoldare il gruppo Wagner, compagnia russa per la sicurezza, esprimendo il proprio “rammarico” per questa scelta. In un messaggio su Twitter, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) si è poi detta convinta del fatto che questo passo non provocherà alcun miglioramento della situazione del Paese africano in materia di sicurezza. Lambrecht ha quindi aggiunto che la Germania si coordinerà “a stretto contatto” con i propri partner su come procedere e sull'impegno in Mali, dove sono attive dal 2015 missioni dell'Onu Minusma e dell'Ue Eutm Mali. “La sicurezza dei nostri militari ha la massima priorità”, ha infine evidenziato Lambrecht. La Germania partecipa alla Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma) con un massimo di 1.100 effettivi. Il contingente tedesco inquadrato nella Missione di addestramento dell'Ue per le Forze armate maliane (Eutm Mali) vede lo schieramento di massimo 600 unità di personale. Il mandato di entrambe le operazioni terminerà per le Forze armate tedesche della Germania (Bundeswehr) il 31 maggio 2022. (Geb)