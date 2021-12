Polonia: senatore di opposizione è stato intercettato con il software Pegasus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Polonia il senatore di opposizione Krzysztof Brejza è stato intercettato con il software Pegasus. Lo ha riferito l’emittente “Polsat News”. Il suo telefono sarebbe stato hackerato per ben 33 volte prima delle elezioni parlamentari del 2019. All’epoca Brejza era a capo dello staff elettorale della Coalizione civica, di cui fa parte il suo partito, Piattaforma civica (Po). Secondo quanto riferito dalla stampa, le intrusioni nel telefono sono avvenute tra il 26 aprile e il 23 ottobre 2019. “Difficile meravigliarsi che usando questi metodi Diritto e giustizia (PiS) abbia vinto le elezioni”, ha commentato il parlamentare via Twitter. Quello di Brejza non è il primo nome in relazione al quale lo scandalo Pegasus si è recentemente allargato alla Polonia. I media polacchi hanno reso noto che il Citizen Lab Group dell’Università di Toronto ha confermato anche la sorveglianza dell’avvocato Roman Giertych prima delle elezioni del 2019 - tra i suoi clienti figurava l’ex premier e leader di Piattaforma civica (Po) Donald Tusk - e della procuratrice Ewa Wrzosek. Il software Pegasus è stato sviluppato dall’azienda israeliana Nso Group. I ricercatori non sono stati in grado di stabilire la paternità della sorveglianza, ma sottolineano che gli unici clienti della compagnia israeliana sono agenzie governative. (segue) (Vap)