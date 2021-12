Polonia: senatore di opposizione è stato intercettato con il software Pegasus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito delle indiscrezioni emerse sulla stampa, il premier, Mateusz Morawiecki, ha dichiarato che prima di discuterne occorre verificare se sono coincidenti con la realtà. Il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, ha detto invece di non essere “al corrente del fatto che in Polonia siano state intraprese attività illegali mirate all’intercettazione di cittadini”. Il presidente del Senato, Tomasz Grodzki, ha dichiarato invece che l’intercettazione di persone da parte del governo senza accuse formali, in modo illegale e senza osservare le procedure è base sufficiente per le dimissioni del governo stesso. (Vap)