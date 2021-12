Roma: sequestrati circa 300 mila articoli natalizi e giocattoli non sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito di un piano straordinario di controlli, predisposto in previsione delle imminenti festività, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha proceduto al sequestro di circa 300 mila articoli natalizi e giocattoli non sicuri, di provenienza asiatica. In particolare, i Finanzieri del Gruppo di Civitavecchia e delle Compagnie di Fiumicino e Ladispoli hanno ispezionato 12 esercizi commerciali, ubicati a Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Ladispoli, Trevignano Romano e Manziana, gestiti da cittadini cinesi e bengalesi, che esponevano per la vendita addobbi, luminarie e giocattoli non conformi e non sicuri, poiché privi di qualsiasi indicazione in ordine al produttore e ai materiali utilizzati, oltre che delle prescritte avvertenze di sicurezza. (segue) (Rer)