- E' stato emanato ieri sera un decreto presidenziale in Tunisia relativo alla legge finanziaria per l'anno 2022, durante il Consiglio dei ministri supervisionato dal presidente, Kais Saied. Lo ha reso noto la presidenza della Repubblica in un comunicato, in cui sono elencati i progetti di decreto e le ordinanze presidenziali approvati ieri. (Tut)