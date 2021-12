Roma: controlli in esercizi commerciali, sospesa una licenza e disposto sequestro altro locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i controlli della Polizia di Stato per il rispetto della normativa anticovid, controllate 7 attività commerciali in centro. Gli agenti del I Distretto Trevi, insieme alla Divisione Pas della Questura, al Reparto Prevenzione Crimine e alla Polizia Locale Roma Capitale, hanno verificato il rispetto delle prescrizioni previste in tema di Green Pass, controllando numerosi esercizi pubblici e i relativi avventori. In particolare, all'interno di una discoteca, erano presenti giovani, privi di mascherine, ben oltre la capienza consentita e venivano, inoltre, riscontrate numerose violazioni di carattere amministrativo, sanzionate per un ammontare di 4.500 euro. (segue) (Rer)