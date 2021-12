Roma: controlli in esercizi commerciali, sospesa una licenza e disposto sequestro altro locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il locale, che era già stato oggetto di sequestro preventivo in altre 2 circostanze per violazione delle normative anticovid e per violazione delle prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, è stato nuovamente posto sotto sequestro preventivo per quest'ultima violazione. In un'altra attività del centro i poliziotti hanno scovato un ragazzo, denunciato poi per il reato di sostituzione di persona e sanzionato per l'infrazione della normativa anti-Covid, che per entrare aveva esibito il Green Pass intestato ad un'altra persona non presente. (segue) (Rer)