Roma: controlli in esercizi commerciali, sospesa una licenza e disposto sequestro altro locale (3)

- Un secondo provvedimento di chiusura è stato disposto dal Questore di Roma, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, nei confronti di un locale vicino a piazza Navona. La decisione segue ad un'attenta istruttoria avviata dalla Divisione Amministrativa e Sociale e a capillari controlli amministrativi effettuati costantemente dagli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio nel centro della capitale. Il locale è stato oggetto di ripetute ispezioni da parte dei poliziotti, in quanto, proseguendo la somministrazione sino a tardi, favoriva, contrariamente a quanto disposto dalla normativa finalizzata al contenimento della diffusione del covid 19, il concentramento di persone. Il locale era già stato sanzionato per violazione della normativa anti-covid e chiuso temporaneamente per 2 giorni. (Rer)