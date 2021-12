Germania: Covid. appello del presidente Steinmeier all'unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha rivolto ai propri connazionali un appello all'unità di fronte alla crisi del Covid-19 durante il messaggio di Natale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Steinmeier ha esortato a risolvere le divisioni provocate nella società della Germania dalla pandemia di coronavirus. Al rigurdo, il presidente tedesco ha dichiarato: “In una democrazia non dobbiamo essere tutti della stessa opinione, ma per favore, ricordiamoci: siamo un Paese! Dobbiamo ancora poterci guardare negli occhi dopo la pandemia. E vogliamo vivere insieme anche dopo la pandemia”. Naturalmente, ha proseguito Steinmeier, la crisi del coronavirus provoca “liti, insicurezza e paura” e a nessuno è impedito di provare tali sensazioni. Tuttavia, “ciò che conta è come ne parliamo, in famiglia, con gli amici e in pubblico”. Il presidente tedesco ha quindi evidenziato che, a due anni dall'inizio della pandemia, si sono diffuse “frustrazione, irritazione, alienazione e purtroppo anche aperta aggressione”. Al riguardo, Steinmeier ha ringraziato “la grande maggioranza, spesso silenziosa”, che da mesi agisce con prudenza e responsabilità. Il capo dello Stato tedesco ha poi fatto appello alla responsabilità dei singoli individui nella lotta contro il Covid-19. Rispettare le norme anticontagio e farsi vaccinare contro il virus, ha sottolineato Steinmeier, “dipende da noi, da ciascuno di noi!”.(Geb)