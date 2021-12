Spagna: Arrimadas (Cs), ossessione leader Pp Casado di cercare nemici è un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ossessione del leader nazionale del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, di cercare "nemici" all'interno e all'esterno è un errore, perché ciò di cui abbiamo bisogno in Spagna è un'alternativa al "sanchismo". Lo ha affermato la presidente del partito di ispirazione liberale, Ciudadanos (Cs), Ines Arrimadas, in un'intervista al quotidiano "El Economista", evidenziando che la dirigenza popolare sta cercando ogni giorno avversari invece di alleati. "Non si può governare un Paese per tutti quando si attaccano i propri alleati e colleghi di partito per terra, mare e aria", ha affermato la leader di Cs, dicendosi disponibile ad un'alleanza con i popolari affinché le prossime elezioni regionali in Andalusia siano un "riflesso" del prossimo governo della Spagna. Secondo Arrimadas, il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha "regalato" tutto quello che i partiti indipendentisti baschi e catalani hanno chiesto pur di far approvare la legge di bilancio. "Trovo deplorevole e indegno quello che sta facendo per rimanere alla Moncloa (sede della presidenza del governo). Sanchez ha dimostrato di non avere limiti morali o etici ed è un pericolo per la Spagna", ha attaccato Arrimadas, evidenziando che il Paese ha bisogno di una "alternativa plurale" e Casado "da solo non sarà in grado di sconfiggere il sanchismo", ha aggiunto l'esponente di Cs. In merito alla crisi provocata dalla pandemia del coronavirus, Arrimadas ha detto di non condividere il discorso "catastrofista" del Pp e di Vox ma neanche il discorso "ingenuo" del governo. "Soffriremo, ma alla fine ne usciremo, anche se perderemo molte opportunità lungo la strada, e senza realizzare le riforme necessarie", ha concluso. (Spm)