- Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, possibilità di locali e parziali schiarite dal pomeriggio sui settori occidentali e alpini più in generale. Precipitazioni in prevalenza deboli e concentrate nella prima parte del giorno, maggiormente probabili su Appennino e settori centro-orientali della regione. Temperature minime intorno a 3 °C, massime intorno a 6 °C. (Rem)