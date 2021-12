Kazakhstan: Usa promuovono riforme presidente Tokayev, dialogo di alto livello nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono con favore gli sforzi di riforma politica condotti in Kazakhstan dal presidente Kassym-Jomart Tokayev e s’impegnano ad avviare i preparativi per un Dialogo di alto livello sulle riforme democratiche da tenere a inizio 2022. Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato, che riferisce dei risultati della riunione annuale del Dialogo Usa-Kazakhstan per il partenariato strategico rafforzato (Espd) organizzata a Nur-Sultan lo scorso 15 dicembre. La delegazione statunitense è stata guidata dall’assistente segretario dell’Ufficio per gli affari dell’Asia meridionale e centrale, Donald Lu, che ha incontrato nell’occasione il vice ministro degli Esteri kazakho Akan Rakhmetullin. Gli Stati Uniti hanno ringraziato nell’occasione il Kazakhstan per la sua collaborazione sul fronte di sfide comuni quali il contrasto al terrorismo, la sicurezza delle frontiere, il mantenimento della pace, la non proliferazione del nucleare, i cambiamenti climatici, la sicurezza regionale. (segue) (Nys)