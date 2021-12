Kazakhstan: Usa promuovono riforme presidente Tokayev, dialogo di alto livello nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio anche all’Afghanistan: entrambi i Paesi si sono impegnati a continuare a sostenere la popolazione sul piano umanitario e Washington ha espresso apprezzamento per la decisione del Kazakhstan di offrire Almaty come sede temporanea del personale dell’Agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid) evacuato da Kabul e come nuovo hub umanitario nella regione. Le due parti hanno discusso anche la possibilità di stabilire “normali e permanenti relazioni commerciali” e l’importanza di rafforzare la cooperazione in materia di difesa approfondendo i legami tra le forze armate, le autorità di frontiera e le agenzie di sicurezza. (Nys)