Regno Unito: Covid, possibilità di vaccinarsi i giorni di Natale e Santo Stefano

- I cittadini nel Regno Unito potranno ottenere un richiamo del vaccino anti-Covid anche nei giorni di Natale e Santo Stefano. Il Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) ha annunciato che che la sua campagna, dal nome "jingle jab", consisterà nella somministrazione dei vaccini in siti locali come municipi e farmacie, nel fine settimana di Natale. Le vaccinazioni avranno luogo anche la vigilia di Natale, quando saranno disponibili circa 200 mila appuntamenti per la prima o la seconda dose. Il ministro della Salute Sajid Javid ha ringraziato il personale del Servizio sanitario nazionale e i volontari che si sono resi disponibili in un periodo dedicato alla famiglia e agli amici. I volontari, lavoreranno inoltre, per affrontare i ritardi nella catena di distribuzione dei test rapidi antigenici, che vengono distribuiti gratuitamente alla popolazione. (Rel)