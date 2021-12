India: Covid, 358 casi confermati della variante Omicron in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell'India hanno confermato 358 nuovi casi della variante Omicron del coronavirus nel Paese nell'arco delle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 236 casi delle 24 ore precedenti. Lo riferisce la stampa di quel Paese, precisando che la maggiore concentrazione di casi, 88, è stata registrata nello Stato indiano di Maharashtra, seguito da Delhi con 67 casi confermati della nuova variante. L'India ha registrato in tutto 6.650 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 7.495 casi del giorno precedente. (Inn)