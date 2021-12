Corea del Sud: Covid, Seul verso firma contratto per pillole Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha intrapreso la fase finale dei negoziati con il colosso statunitense della farmaceutica Pfizer per l'acquisto del suo nuovo farmaco antivirale per somministrazione orale contro la Covid-19. Lo ha annunciato oggi il primo ministro sudcoreano Kim Boo-kyum. "Il governo ha discusso un accordo di acquisto con Pfizer per un volume assai superiore al piano precedentemente annunciato di 70mila dosi", ha spiegato Kim nel corso di una conferenza stampa a Seul. "Annunceremo i termini dell'accordo una volta confermati i termini e quando la nostra agenzia per la sicurezza dei farmaci avrà concesso l'autorizzazione per l'uso di emergenza", ha aggiunto il primo ministro. (segue) (Git)