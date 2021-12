Cambogia: il partito di governo approva la scelta del figlio di Hun Sen come futuro leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare della Cambogia formazione politica al governo da decenni in quel Paese, ha approvato con un voto formale la scelta di Hun Manet, figlio maggiore del primo ministro Hun Sen come "futuro primo ministro" del Paese, senza precisare però le tempistiche precise di tale avvicendamento al potere. Un comunicato congiunto diffuso dal comitato centrale del Partito annuncia che il figlio 44enne del primo ministro in carica sarà "candidato primo ministro in futuro", non è chiaro se già in occasione delle prossime elezioni politiche, in programma in quel Paese nel 2023. (segue) (Fim)