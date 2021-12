© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sforzo delle Lega di far parte di questo governo "così eterogeneo è stato ripagato", anche "non c'è stata una risposta adeguata" sulle cartelle esattoriali "nonostante i nostri tentativi. Servono operazioni più coraggiose di rottamazione delle cartelle". Lo ha detto intervenendo in discussione sulla fiducia alla legge di Bilancio nell'Aula del Senato, il senatore della Lega, Paolo Tosato. (Rin)