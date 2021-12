Argentina: bilancia commerciale in attivo per 397 milioni di dollari a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saldo commerciale dell'Argentina a novembre ha registrato un attivo di 397 milioni di dollari che rappresenta la cifra più bassa del 2021. E' quanto riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec) nel suo ultimo bollettino sul commercio estero dove pure si sottolinea che il calo dell'attivo non si deve tanto a una diminuzione del livello delle esportazioni, che pure hanno toccato a novembre un livello significativo di vendite per un totale di 6,164 miliardi di dollari (+37 per cento su anno e -5 per cento su mese), quanto per l'aumento delle esportazioni a 5,767 miliardi di dollari (+40 per cento su anno e +13,3 per cento su mese. Principali voci dell'export, si legge nel documento Indec, sono i prodotti primari (+75,2 per cento su anno) e le manifatture di origine industriale (+59,7 per cento). Dal lato delle importazioni i principali incrementi si registrano nelle voci relative a "beni intermedi" (+53,4 per cento su anno) e combustibili e lubrificanti (+217,1 per cento su anno). Dall'inizio dell'anno la bilancia commerciale argentina registra ad ogni modo un saldo positivo di 14,352 miliardi di dollari, il più alto dal 2009.(Abu)