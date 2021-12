Corea del Sud: il presidente Moon concede la grazia all'ex presidente Park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha concesso oggi la grazia alla ex presidente Park Geun-hye in nome della "armonia nazionale", pochi mesi prima delle elezioni politiche in programma in quel Paese all'inizio del prossimo anno. Park si trova in carcere dal 2017 dopo una condanna a 22 anni di reclusione per una serie di reati, incluso aver ricevuto tangenti da Samsung e altri conglomerati industriali del Paese tramite la confidente e amica di lunga data Choi Soon-sil. Park verrà scarcerata la prossima settimana, il 31 dicembre. Il presidente ha dichiarato di aver decretato il perdono nell'interesse della coesione nazionale, e in considerazione delle precarie condizioni di salute di Park. "E' il momento di lavorare assieme con coraggio verso il futuro, anziché continuare a combatterci per il passato", afferma una nota del presidente in carica. "Ho tenuto anche in considerazione le serie condizioni di salute della ex presidente Park, che ha già scontato quasi cinque anni di reclusione". (segue) (Git)