Giappone-Cina: Tokyo non invierà funzionari di alto livello alle Olimpiadi di Pechino

- Il Giappone non invierà alcuna delegazione governativa alle Olimpiadi invernali di Pechino in programma il prossimo febbraio. Lo ha annunciato oggi il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo, Hirozaku Matsuno. La decisione allinea il Giappone all'iniziativa di boicottaggio diplomatico dell'evento sportivo annunciata questo mese dagli Stati Uniti e da diversi altri Paesi loro alleati. Secondo quanto riferito da Matsuno, la delegazione giapponese all'evento sarà guidata dal parlamentare Seiko Hashimoto, presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, aveva già annunciato il 16 dicembre che non si sarebbe recato a Pechino in occasione delle Olimpiadi invernali. (segue) (Git)