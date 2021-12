Giappone-Cina: Tokyo non invierà funzionari di alto livello alle Olimpiadi di Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Congresso federale Usa ha approvato il 14 dicembre un disegno di legge che vieta le importazioni di merci dallo Xinjiang, in risposta allo sfruttamento del lavoro della minoranza uigura in quella regione autonoma della Cina. L'approvazione del provvedimento, battezzato "Uyghur Forced Labor Prevention Act" ("Legge sulla prevenzione del lavoro forzato uiguro") è stata approvata nell'ambito di un compromesso tra Camera e Senato: quest'ultimo si è impegnato a garantire un rapido iter di approvazione al provvedimento, che passerà poi alla scrivania del presidente Joe Biden per la firma e l'effettiva entrata in vigore. "Se gli Stati Uniti non parlassero di diritti umani in Cina per mesi interessi commerciali, perderebbero ogni autorità morale per parlare di diritti umani in ogni altro luogo del mondo", ha dichiarato nei giorni scorsi la presidente della Camera, Nancy Pelosi. (segue) (Git)